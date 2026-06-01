Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Visiter les musées, ça s’apprend ? L’éducation au regard contre les inégalités culturelles

par Ana Chiaruttini, Professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation, Université Toulouse – Jean Jaurès
Pour rendre l’art accessible à tous les enfants, il ne suffit pas de leur ouvrir les portes d’un musée. La perception des œuvres est sous-tendue par tout un ensemble de codes qu’il importe de maîtriser pour bénéficier de la visite et avoir envie de renouveler l’expérience. Et l’école joue un rôle essentiel dans cette éducation au regard.

Les dernières enquêtes nationales sur la fréquentation…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Y a-t-il vraiment de l’or à Fort Knox ?
~ Que reste-t-il des crises liées aux pollutions des sols ? Le cas de Kodak à Vincennes
~ Artistes, collectionneurs : le crypto-art travaille (enfin) pour vous
~ Violences sexuelles : Comment croire les victimes d’hommes intégrés, appréciés ou séduisants ?
~ « J’ai créé une école en ligne, pour que les filles en Afghanistan puissent encore apprendre »
~ Ebola en RDC : signes d’espoir à Bunia après la guérison de quatre infirmiers
~ Afghanistan : le silence ne vaut pas consentement au mariage des enfants, fustige un comité de l’ONU
~ La migration assistée des arbres : entre urgence climatique et complexité du vivant
~ Ebola en RD Congo : signes d’espoir à Bunia après la guérison de quatre infirmiers
~ Êtes-vous certain de travailler pour le bien commun ? Une lecture de Thomas d’Aquin
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter