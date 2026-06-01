Visiter les musées, ça s’apprend ? L’éducation au regard contre les inégalités culturelles
par Ana Chiaruttini, Professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation, Université Toulouse – Jean Jaurès
Pour rendre l’art accessible à tous les enfants, il ne suffit pas de leur ouvrir les portes d’un musée. La perception des œuvres est sous-tendue par tout un ensemble de codes qu’il importe de maîtriser pour bénéficier de la visite et avoir envie de renouveler l’expérience. Et l’école joue un rôle essentiel dans cette éducation au regard.
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- lundi 1er juin 2026