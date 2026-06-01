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Observatoire des droits humains

Que reste-t-il des crises liées aux pollutions des sols ? Le cas de Kodak à Vincennes

par Marjorie Tendero, Associate Professor in economics, ESSCA School of Management
La science peut rarement établir des liens de causalité clairs entre épisodes de pollution et pathologies multifactorielles, ce qui contribue à leur effacement de la mémoire collective.La Conversation


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