Violences sexuelles : Comment croire les victimes d’hommes intégrés, appréciés ou séduisants ?
par Alexane Guérin, Docteure en science politique, associée au Centre de Recherches Internationales (CERI), Sciences Po
Patrick Bruel est accusé d’agressions sexuelles et une douzaine de plaintes ont été déposées. La parole des victimes peut être fragilisée ou dissuadée lorsque le mis en cause ne correspond pas aux stéréotypes attendus d’un agresseur sexuel.
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- lundi 1er juin 2026