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« J’ai créé une école en ligne, pour que les filles en Afghanistan puissent encore apprendre »

par Amnesty International
Fatema Uzgan Nusrat explique en quoi l’éducation des filles est essentielle Lorsque les talibans ont pris pour la première fois le contrôle de ma province en Afghanistan en 1998, j’avais entre 12 et 13 ans. Ils ont ordonné aux écoles de fermer leurs portes aux filles, ce qui m’a profondément attristée car j’adorais aller à l’école. Tout […] The post « J’ai créé une école en ligne, pour que les filles en Afghanistan puissent encore apprendre » appeared first on Amnesty International. ]]>


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