La migration assistée des arbres : entre urgence climatique et complexité du vivant
par Anne Ola, Professeure adjointe, Processus côtiers, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Alison Munson, Écologie forestière, écologie urbaine, sols urbains, Université Laval
Mariétou Diouf, Étudiante en PhD Sciences Forestières, Université Laval
Déplacer des arbres pour protéger les forêts aux prises avec le dérèglement climatique semble prometteur, mais l’extrême complexité des écosystèmes pose des défis.
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- lundi 1er juin 2026