Sous les bombes, Kharkiv se construit déjà un avenir pacifique

A Kharkiv, chaque journée commence dans l’incertitude : les sirènes d’alerte aérienne interrompent le sommeil ; les missiles frappent les quartiers résidentiels, les sites industriels et les routes. Les habitants, inquiets, se précipitent dans les stations de métro pendant les bombardements et les enfants sont contraints de faire leurs devoirs sous terre.



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