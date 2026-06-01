Ebola en RD Congo : signes d’espoir à Bunia après la guérison de quatre infirmiers

Alors que la situation évolue « rapidement avec des cas et des décès signalés dans plusieurs zones de santé » de l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), quatre infirmiers pris en charge pour recevoir des soins pour le virus Ebola, causé par la souche Bundibugyo, ont pu quitter un hôpital de Bunia après avoir guéri de la maladie, a indiqué l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS).



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