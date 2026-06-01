Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Êtes-vous certain de travailler pour le bien commun ? Une lecture de Thomas d’Aquin

par Sandrine Frémeaux, Professeur, Audencia
Anouk Grevin, Maïtresse de conférences HDR en Gestion, Nantes Université
Bernard Guéry, Enseignant-chercheur en philosophie et sciences de gestion, IPC – Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie
Comment les dirigeants peuvent-ils poursuivre le bien commun ? Thomas d’Aquin, philosophe italien du XIIIᵉ siècle, dévoile les caractéristiques de ce concept.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les salariés après 45 ans n’auraient plus de potentiel ? Pourquoi un plafond de verre freine encore la carrière des seniors
~ Marques et nano ou micro-influenceurs : pourquoi les contenus informatifs sont-ils plus efficaces que les contenus persuasifs ?
~ Mode durable : Pourquoi les vêtements recyclés peinent encore à convaincre
~ Le Sahel n'a jamais été aussi instable : les forces étrangères alimentent le cycle de la violence
~ Russie. Les écoles sont devenues des « fabriques de la docilité », par le biais de l’endoctrinement et de la surveillance des enfants par l’État
~ États du Golfe. Plus de 1 000 personnes arrêtées dans le cadre d’une vague de répression contre la liberté d’expression en lien avec la guerre
~ Des chaussures empruntées, une joie empruntée : le football prospère dans les camps de Gaza
~ L’OMS exhorte les Etats à protéger les jeunes contre la dépendance au tabac et l’addiction nicotinique
~ Ebola : comment expliquer cette nouvelle flambée, malgré les vaccins qui ont amélioré la lutte contre les épidémies
~ À la tête du Conseil d’État, Marc Guillaume saura-t-il protéger nos droits et libertés ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter