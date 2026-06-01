Êtes-vous certain de travailler pour le bien commun ? Une lecture de Thomas d’Aquin
par Sandrine Frémeaux, Professeur, Audencia
Anouk Grevin, Maïtresse de conférences HDR en Gestion, Nantes Université
Bernard Guéry, Enseignant-chercheur en philosophie et sciences de gestion, IPC – Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie
Comment les dirigeants peuvent-ils poursuivre le bien commun ? Thomas d’Aquin, philosophe italien du XIIIᵉ siècle, dévoile les caractéristiques de ce concept.
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- lundi 1er juin 2026