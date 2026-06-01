Êtes-vous certain de travailler pour le bien commun ? Une lecture de Thomas d’Aquin

par Sandrine Frémeaux, Professeur, Audencia

Anouk Grevin, Maïtresse de conférences HDR en Gestion, Nantes Université

Bernard Guéry, Enseignant-chercheur en philosophie et sciences de gestion, IPC – Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie