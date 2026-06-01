Les salariés après 45 ans n’auraient plus de potentiel ? Pourquoi un plafond de verre freine encore la carrière des seniors
par Giverny De Boeck, Associate professor in Talent Management & Work Design, LEM - Lille Economie Management, UMR 9221, IÉSEG School of Management, IÉSEG School of Management
Melvyn R.W. Hamstra, Professor in Leadership and Organizational Behavior, LEM - Lille Economie Management, UMR 9221, IÉSEG School of Management
En suivant quelques prérequis, les entreprises peuvent s’assurer que le potentiel n’est plus déterminé par l’âge et qu’il inclut toutes les générations, notamment les plus de 45 ans.
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- lundi 1er juin 2026