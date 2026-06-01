Les salariés après 45 ans n’auraient plus de potentiel ? Pourquoi un plafond de verre freine encore la carrière des seniors

par Giverny De Boeck, Associate professor in Talent Management & Work Design, LEM - Lille Economie Management, UMR 9221, IÉSEG School of Management, IÉSEG School of Management

Melvyn R.W. Hamstra, Professor in Leadership and Organizational Behavior, LEM - Lille Economie Management, UMR 9221, IÉSEG School of Management