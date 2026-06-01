Marques et nano ou micro-influenceurs : pourquoi les contenus informatifs sont-ils plus efficaces que les contenus persuasifs ?
par Sandra Arrivé, Enseignant chercheur, marketing digital, IÉSEG School of Management
Andria Andriuzzi, Maître de conférences en marketing, Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Avec les réseaux sociaux, la figure de l’influenceur est devenue essentielle dans le marketing. Mais quels types de contenus sont les plus efficaces ?
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- lundi 1er juin 2026