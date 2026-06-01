Mode durable : Pourquoi les vêtements recyclés peinent encore à convaincre
par Hanene Oueslati, Maître de conférences en Marketing, Université Bourgogne Europe
Patricia Niglis, MCF Sciences de gestion, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Yohan Bernard, Maître de conférences en Sciences de gestion et du management, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Les vêtements recyclés ont du mal à emporter l’adhésion, bien qu’ils permettent de réduire l’impact environnemental de la mode. Une étude révèle les freins du côté des consommateurs.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 1er juin 2026