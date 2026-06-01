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Le Sahel n'a jamais été aussi instable : les forces étrangères alimentent le cycle de la violence

par Nina Wilén, Associate Professor, Lund University
Plusieurs grandes villes du Mali ont subi des attaques coordonnées en avril 2026 menées par une nouvelle coalition de groupes djihadistes et séparatistes.

Alors que la coalition prenait le contrôle de la ville de Kidal, dans le nord du Mali, des images des troupes russes escortéesLa Conversation


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