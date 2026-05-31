États du Golfe. Plus de 1 000 personnes arrêtées dans le cadre d’une vague de répression contre la liberté d’expression en lien avec la guerre

par Amnesty International

Dans les États du Golfe, plus de 1 000 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une vaste campagne de répression contre la liberté d’expression en lien avec la guerre, notamment pour avoir relayé des contenus en ligne ou exprimé des opinions sur l’offensive menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran et sur les attaques de […] The post États du Golfe. Plus de 1 000 personnes arrêtées dans le cadre d’une vague de répression contre la liberté d’expression en lien avec la guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



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