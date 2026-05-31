Des chaussures empruntées, une joie empruntée : le football prospère dans les camps de Gaza

Les matchs organisés par un ancien joueur professionnel offrent un bref répit face à la dure réalité de la vie pour les milliers de personnes qui vivent dans des tentes surpeuplées, des écoles ou des bâtiments endommagés, dans le territoire palestinien occupé de Gaza, en ruines.



Lire l'article complet