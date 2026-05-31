L’OMS exhorte les Etats à protéger les jeunes contre la dépendance au tabac et l’addiction nicotinique

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée ce 31 mai, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) a dénoncé, dimanche « les tactiques de séduction » de l’industrie du tabac et de la nicotine qui conçoivent des produits pour enfermer les jeunes dans « le cycle de l’addiction nicotinique »



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