Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’OMS exhorte les Etats à protéger les jeunes contre la dépendance au tabac et l’addiction nicotinique

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée ce 31 mai, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) a dénoncé, dimanche « les tactiques de séduction » de l’industrie du tabac et de la nicotine qui conçoivent des produits pour enfermer les jeunes dans « le cycle de l’addiction nicotinique »


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des chaussures empruntées, une joie empruntée : le football prospère dans les camps de Gaza
~ Ebola : comment expliquer cette nouvelle flambée, malgré les vaccins qui ont amélioré la lutte contre les épidémies
~ À la tête du Conseil d’État, Marc Guillaume saura-t-il protéger nos droits et libertés ?
~ Quand Donald Trump tente sans succès d’associer de nouveaux États aux accords d’Abraham
~ Ebola en RD Congo : « Vous n’êtes pas seuls », rassure à Bunia le chef de l’OMS
~ Une haute responsable de l’aide humanitaire exhorte les jeunes à « servir l’humanité » et à soutenir l’ONU
~ Au Liban, le système de santé sous pression après une vague de frappes meurtrières
~ RD Congo : le chef de l’OMS à Bunia en Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola
~ Faut-il se fier aux accréditations et aux classements pour évaluer la qualité d’un établissement ?
~ Taxe sur les petits colis : anatomie d’un fiasco français
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter