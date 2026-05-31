Ebola : comment expliquer cette nouvelle flambée, malgré les vaccins qui ont amélioré la lutte contre les épidémies
par Jean-Daniel Lelièvre, PU-PH Professeur d'immunologie, directeur du département clinique du VRI - Expert vaccin HAS, OMS, EMA, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Une flambée actuelle d’Ebola sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda. Il existe pourtant un vaccin recommandé par l’Organisation mondiale de la santé en cas d’épidémie.
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- dimanche 31 mai 2026