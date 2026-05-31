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Observatoire des droits humains

À la tête du Conseil d’État, Marc Guillaume saura-t-il protéger nos droits et libertés ?

par Antoine Vauchez, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Stéphanie Hennette Vauchez, Professeure de droit public, Université Paris Nanterre
Marc Guillaume vient d’être nommé vice-président du Conseil d’État par Emmanuel Macron. Un poste crucial dans l’architecture de notre État de droit.La Conversation


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