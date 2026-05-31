Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand Donald Trump tente sans succès d’associer de nouveaux États aux accords d’Abraham

par Michelle Burgis-Kasthala, Professor of International Law, La Trobe University
L’exigence du président américain, qui lie tout accord avec l’Iran à une normalisation avec Israël, s’est heurtée au silence des pays sollicité. Signe que l’influence américaine dans la région n’est plus ce qu’elle était.

Alors que les États-Unis et l’Iran tentent de s’entendre sur un accord de paix pour mettre un terme à leur conflit, le président Trump a ajouté une condition inattendue ce 25 mai : que de nombreux pays musulmans (il cite nommément l’Arabie saoudite,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des chaussures empruntées, une joie empruntée : le football prospère dans les camps de Gaza
~ L’OMS exhorte les Etats à protéger les jeunes contre la dépendance au tabac et l’addiction nicotinique
~ Ebola : comment expliquer cette nouvelle flambée, malgré les vaccins qui ont amélioré la lutte contre les épidémies
~ À la tête du Conseil d’État, Marc Guillaume saura-t-il protéger nos droits et libertés ?
~ Ebola en RD Congo : « Vous n’êtes pas seuls », rassure à Bunia le chef de l’OMS
~ Une haute responsable de l’aide humanitaire exhorte les jeunes à « servir l’humanité » et à soutenir l’ONU
~ Au Liban, le système de santé sous pression après une vague de frappes meurtrières
~ RD Congo : le chef de l’OMS à Bunia en Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola
~ Faut-il se fier aux accréditations et aux classements pour évaluer la qualité d’un établissement ?
~ Taxe sur les petits colis : anatomie d’un fiasco français
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter