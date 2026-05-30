Ebola en RD Congo : « Vous n’êtes pas seuls », rassure à Bunia le chef de l’OMS

« Vous n’êtes pas seuls dans cette épreuve ». A Bunia, dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), le chef de l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) a apporté, samedi, son soutien aux habitants de la capitale de la province de l’Ituri, épicentre de la 17e épidémie d’Ebola dans ce pays de la région des Grands Lacs.



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