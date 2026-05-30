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Au Liban, le système de santé sous pression après une vague de frappes meurtrières

Alors que les hostilités se poursuivent au sud Liban malgré la trêve, théoriquement en vigueur depuis le 17 avril dernier, le personnel de santé est confronté à « un nombre effroyable de morts et de blessés », a déploré samedi une agence des Nations Unies. 


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© Nations Unies -
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