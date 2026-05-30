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RD Congo : le chef de l’OMS à Bunia en Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola

Le chef de l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) est arrivé ce samedi 30 mai 2026 à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola qui progresse dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et qui touche aussi l’Ouganda voisin. 


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© Nations Unies -
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