RD Congo : le chef de l’OMS à Bunia en Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola

Le chef de l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) est arrivé ce samedi 30 mai 2026 à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola qui progresse dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et qui touche aussi l’Ouganda voisin.



Lire l'article complet