Faut-il se fier aux accréditations et aux classements pour évaluer la qualité d’un établissement ?
par Laurent Mériade, Professeur des universités en sciences de gestion - Agrégé des facultés - IAE - CleRMa, Université Clermont Auvergne (UCA)
Avant de s’inscrire dans un établissement, les étudiants sont à l’affût d’indicateurs de qualité. Mais les labels et les accréditations peuvent-ils les renseigner sur les atouts pédagogiques d’un cursus ?
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- samedi 30 mai 2026