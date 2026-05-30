Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faut-il se fier aux accréditations et aux classements pour évaluer la qualité d’un établissement ?

par Laurent Mériade, Professeur des universités en sciences de gestion - Agrégé des facultés - IAE - CleRMa, Université Clermont Auvergne (UCA)
Avant de s’inscrire dans un établissement, les étudiants sont à l’affût d’indicateurs de qualité. Mais les labels et les accréditations peuvent-ils les renseigner sur les atouts pédagogiques d’un cursus ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Taxe sur les petits colis : anatomie d’un fiasco français
~ L’IA marchande, nouvel objet transitionnel et instrument de prolétarisation des consommateurs
~ Martha and the Vandellas, les divas engagées de la Motown
~ Néandertal utilisait-il les dents de rhinocéros comme outils ?
~ Les cas de violences sexuelles liées aux conflits ont plus que doublé en 2025, met en garde l’ONU
~ Un produit biodégradable permet d’éliminer les pesticides et de préserver la fraîcheur des fruits
~ Voici pourquoi le Canada doit transformer son système de soins de longue durée
~ Epidémie d’Ebola : une première guérison enregistrée en RDC, selon l’OMS
~ L’ONU rend hommage aux casques bleus et appelle à un regain d’investissement en faveur de la paix
~ Protection des enfants en ligne : l’ONU plaide pour une approche globale au-delà des restrictions d’accès
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter