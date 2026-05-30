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Observatoire des droits humains

L’IA marchande, nouvel objet transitionnel et instrument de prolétarisation des consommateurs

par Benoît Heilbrunn, Professeur de marketing, ESCP Business School
Mettre de l’IA pour guider les choix du consommateur annonce un changement profond dans ce que fait la consommation à l’humain.La Conversation


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