Les cas de violences sexuelles liées aux conflits ont plus que doublé en 2025, met en garde l’ONU

Près de 10.000 cas de violences sexuelles liées aux conflits ont été recensés dans le monde l’année dernière - soit plus du double du chiffre de l’année précédente -, alors que le viol, l’esclavage sexuel et les enlèvements ont été utilisés comme armes de guerre en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et dans les Caraïbes.



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