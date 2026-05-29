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Epidémie d’Ebola : une première guérison enregistrée en RDC, selon l’OMS

Un premier patient infecté par le virus responsable de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a été déclaré guéri mercredi, a indiqué vendredi l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS).


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© Nations Unies -
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