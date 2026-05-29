L’ONU rend hommage aux casques bleus et appelle à un regain d’investissement en faveur de la paix

Les soldats de la paix accomplissent leur mission à une époque périlleuse, marquée par des tensions mondiales croissantes et des ressources limitées. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelle ce vendredi à un soutien politique accru et à un appui financier fiable pour les « casques bleus » qui mettent leur vie en danger.



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