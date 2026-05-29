Protection des enfants en ligne : l’ONU plaide pour une approche globale au-delà des restrictions d’accès

Les interdictions générales des réseaux sociaux ne constituent pas une solution miracle à un problème aux multiples facettes, a alerté vendredi le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, relevant que la protection des enfants en ligne doit être assurée de manière adéquate.



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