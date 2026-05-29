Iran. Des arrestations arbitraires et des exécutions politiques de masse témoignent de l’intensification de la répression

par Amnesty International

Les autorités iraniennes prétextent des « conditions de guerre » pour intensifier leur répression de la dissidence par des arrestations arbitraires de masse, des procédures judiciaires accélérées et manifestement iniques, des exécutions motivées par des considérations politiques, de lourdes peines d’emprisonnement et des saisies de biens, a déclaré Amnesty International ce jeudi 28 mai. Depuis l’attaque militaire illégale […] The post Iran. Des arrestations arbitraires et des exécutions politiques de masse témoignent de l’intensification de la répression appeared first on Amnesty International.…



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