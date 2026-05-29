États-Unis. Le nombre de morts causées par la campagne d’exécutions extrajudiciaires en mer s’élève à près de 200

par Amnesty International

Le Congrès des États-Unis et la communauté internationale doivent immédiatement agir afin de mettre un terme à la campagne d’exécutions extrajudiciaires inadmissible menée par l’armée des États-Unis en mer, et réclamer des comptes, à l’heure où le nombre de morts s’élève à près de 200. Depuis septembre 2025, le Commandement des forces étasuniennes pour l’Amérique […] The post États-Unis. Le nombre de morts causées par la campagne d’exécutions extrajudiciaires en mer s’élève à près de 200 appeared first on Amnesty International. ]]>



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