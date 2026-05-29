À force d’utiliser l’IA, les journalistes risquent-ils d’appauvrir la langue ?
par Xosé López-García, Periodismo digital, comunicación digital, Universidade de Santiago de Compostela
Cristian Augusto Gonzalez Arias, Investigador, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso; Universidade de Santiago de Compostela
La presse contribue depuis longtemps à enrichir la langue en faisant circuler de nouveaux mots et de nouvelles façons de nommer le monde. L’essor des textes générés par l’IA pourrait-il fragiliser cette fonction essentielle ?
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- vendredi 29 mai 2026