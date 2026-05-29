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Les cérémonies de remise des diplômes, dernières victimes de la polarisation politique sur les campus américains

par Austin Sarat, William Nelson Cromwell Professor of Jurisprudence and Political Science, Amherst College
De Salman Rushdie à Morton Schapiro, plusieurs personnalités invitées à s’adresser aux diplômés ont récemment été contestées ou désinvitées. Une évolution qui relance le débat sur la liberté d’expression dans l’enseignement supérieur.La Conversation


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