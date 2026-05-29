Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Hausse des taux d'intérêt : comment en tirer parti ?

par Bomikazi Zeka, Associate Professor in Finance, University of Canberra
Lorsque les taux d'intérêt augmentent, la plupart des gens ressentent les effets de cette hausse sur leur budget, car les remboursements de prêts immobiliers, d'achats de voitures ou de prêts personnels s'alourdissent. Cela réduit le budget disponible pour les dépenses quotidiennes et pèse sur le budget familial.

Les ménages à revenus moyens et élevés ont généralement des dettes garanties, comme un bien immobilier, qui contribuent à la constitution d'un patrimoine. Quant aux ménages à faibles revenus, ils s'endettentLa Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À force d’utiliser l’IA, les journalistes risquent-ils d’appauvrir la langue ?
~ Les cérémonies de remise des diplômes, dernières victimes de la polarisation politique sur les campus américains
~ Quels premiers ministres ont banalisé les idées d’extrême droite ?
~ Le droit à la santé peu protégé dans les zones de conflit dans le monde
~ L’image dite de « Jésus » de Trump était-elle un blasphème ?
~ Enquête sur la laïcité dans les quartiers multiculturels de l’Est parisien
~ Tout le monde sait que les entretiens annuels sont inefficaces, alors pourquoi en fait-on encore ?
~ Changement climatique : une nouvelle étude confirme que la chaleur augmente le risque d’accouchements prématurés
~ Découverte de centaines de monuments funéraires dans l’est du Sahara
~ Ebola : le Chef de l’OMS se rend en RD Congo alors que le nombre de cas est en hausse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter