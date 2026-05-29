Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quels premiers ministres ont banalisé les idées d’extrême droite ?

par Tristan Boursier, Docteur en Science politique, Sciences Po ; Université du Québec en Outaouais (UQO)
Antoine Lemor, Chercheur postdoctoral au Réseau francophone international en conseil scientifique (RFICS) — Université de Sherbrooke / Postdoctoral researcher at the Réseau francophone international en conseil scientifique (RFICS) — Université de Sherbrooke, Université de Sherbrooke
Une étude des discours de politique générale depuis 1959 montre que les premiers ministres du centristes ont contribué à accélérer le glissement vers les idées d’extrême droite.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À force d’utiliser l’IA, les journalistes risquent-ils d’appauvrir la langue ?
~ Les cérémonies de remise des diplômes, dernières victimes de la polarisation politique sur les campus américains
~ Hausse des taux d'intérêt : comment en tirer parti ?
~ Le droit à la santé peu protégé dans les zones de conflit dans le monde
~ L’image dite de « Jésus » de Trump était-elle un blasphème ?
~ Enquête sur la laïcité dans les quartiers multiculturels de l’Est parisien
~ Tout le monde sait que les entretiens annuels sont inefficaces, alors pourquoi en fait-on encore ?
~ Changement climatique : une nouvelle étude confirme que la chaleur augmente le risque d’accouchements prématurés
~ Découverte de centaines de monuments funéraires dans l’est du Sahara
~ Ebola : le Chef de l’OMS se rend en RD Congo alors que le nombre de cas est en hausse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter