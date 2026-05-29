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Observatoire des droits humains

Le droit à la santé peu protégé dans les zones de conflit dans le monde

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un homme afghan regardait les décombres d'un centre de désintoxication détruit par une frappe aérienne menée par l’armée pakistanaise, selon les autorités talibanes, à Kaboul, en Afghanistan, le 17 mars 2026. © 2026 Sayed Hassib/Reuters (New York, 29 mai 2026) – Dix ans après l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de sa Résolution 2286 afin de protéger les soins de santé dans les conflits armés, les attaques contre les hôpitaux et le personnel de santé se poursuivent, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.La Résolution 2286, adoptée à…


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© Human Rights Watch -
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