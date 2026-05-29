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EN DIRECT - Le Conseil de sécurité se réunit d’urgence face à l’escalade des attaques russes en Ukraine

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit jeudi sur l’Ukraine, à la demande de Kyiv et avec le soutien des membres européens du Conseil, après les frappes massives menées par la Russie dans la nuit du 23 au 24 mai. Le Secrétaire général António Guterres doit mettre en garde contre une escalade « susceptible d’échapper à tout contrôle » et appeler à « un cessez-le-feu total et inconditionnel ». Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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