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L’initiative « ONU 80 » entre dans une « nouvelle phase critique », affirme António Guterres

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a présenté jeudi de nouvelles avancées l’initiative de réforme « ONU 80 », un vaste projet de réforme et de restructuration destiné à rendre l’Organisation plus efficace, plus agile et mieux armée pour répondre aux défis mondiaux.


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© Nations Unies -
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