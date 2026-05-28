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Observatoire des droits humains

Comment les vagues de chaleur perturbent la vie sexuelle des abeilles

par James Gilbert, Senior Lecturer in Zoology, University of Hull
La qualité des spermatozoïdes des abeilles solitaires chute après l’exposition à de fortes chaleurs pendant leur croissance. Ces pollinisateurs sont cruciaux pour la culture de nombreux fruits.La Conversation


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