Comment les finances publiques peuvent-elles traverser les turbulences de la période de « mi-transition » ?

par Étienne Espagne, Économiste, Agence Française de Développement (AFD)

Jean-Baptiste Jacouton, Chargé de recherche, Agence Française de Développement (AFD)

Laura Sabogal Reyes, Spécialiste des banques publiques et de la finance du développement, Agence Française de Développement (AFD)