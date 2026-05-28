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Observatoire des droits humains

Comment les finances publiques peuvent-elles traverser les turbulences de la période de « mi-transition » ?

par Étienne Espagne, Économiste, Agence Française de Développement (AFD)
Jean-Baptiste Jacouton, Chargé de recherche, Agence Française de Développement (AFD)
Laura Sabogal Reyes, Spécialiste des banques publiques et de la finance du développement, Agence Française de Développement (AFD)
Les ministères des finances et les banques de développement ont tout intérêt à travailler ensemble pour construire des stratégies et des scénarios mieux adaptés aux enjeux climatiques.La Conversation


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