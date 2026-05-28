Climat : le monde entre dans plusieurs années de chaleur quasi record

Alors qu’une vague de chaleur exceptionnelle frappe une grande partie de l’Europe depuis plusieurs jours, la planète devrait connaître de nouvelles années de chaleur record ou quasi record jusqu’en 2030, a averti jeudi l’ONU, estimant à 75 % la probabilité que la température moyenne mondiale dépasse de plus de 1,5 °C les niveaux préindustriels sur la période 2026-2030.



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