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L’image dite de « Jésus » de Trump était-elle un blasphème ?

par Philip C. Almond, Emeritus Professor in the History of Religious Thought, The University of Queensland
L’image de Trump en Jésus a été critiquée, étant jugée blasphématoire. Qu’est-ce que le blasphème pour les religions ? Comment le considérer dans une perspective laïque ?La Conversation


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