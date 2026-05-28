Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Enquête sur la laïcité dans les quartiers multiculturels de l’Est parisien

par Marc Lenglet, Full Professor, Neoma Business School
Alexandre Wong, Enseignant - Coordinateur du réseau RSE & Interculturalité - Docteur en philosophie, Neoma Business School
Dans le débat public, la laïcité est souvent considérée comme un principe univoque, voire comme une ligne de partage. Mais quel est l’usage de cette notion dans la pratique quotidienne des habitants des quartiers multiculturels de l’Est de la capitale et des associations qui les accompagnent ?

Depuis le début des années 2000, le débat public français a vu s’imposer une lecture restrictive de la laïcité, souvent mobilisée pour tenir à distance certaines pratiques…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quand boire du détergent s’apparente à un acte de résistance : au Brésil, la consommation comme marqueur politique
~ Accord « largement négocié » avec l’Iran, selon Trump : panne de réflexion stratégique à la Maison-Blanche
~ L’image dite de « Jésus » de Trump était-elle un blasphème ?
~ Tout le monde sait que les entretiens annuels sont inefficaces, alors pourquoi en fait-on encore ?
~ Changement climatique : une nouvelle étude confirme que la chaleur augmente le risque d’accouchements prématurés
~ Découverte de centaines de monuments funéraires dans l’est du Sahara
~ Ebola : le Chef de l’OMS se rend en RD Congo alors que le nombre de cas est en hausse
~ Les débuts prometteurs de la voiture électrique au XIXᵉ siècle
~ La compositrice Antonia Bembo a fui Venise pour échapper à son mari violent. Plus de trois siècles plus tard, son opéra est enfin mis en scène
~ La Fête des mères aux États-Unis et en France : objet de calculs commerciaux et politiques
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter