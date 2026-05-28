Changement climatique : une nouvelle étude confirme que la chaleur augmente le risque d’accouchements prématurés

par Dominic Royé, Investigador Ramon y Cajal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Ana M Vicedo-Cabrera, Head Climate Change & Health research group, University of Bern

Aurelio Tobias, Associate professor, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA - CSIC)

Carmen Íñiguez, Profesora en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universitat de València

Coral Salvador, Senior Research Assistant, University of Bern