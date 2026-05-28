Changement climatique : une nouvelle étude confirme que la chaleur augmente le risque d’accouchements prématurés
par Dominic Royé, Investigador Ramon y Cajal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Ana M Vicedo-Cabrera, Head Climate Change & Health research group, University of Bern
Aurelio Tobias, Associate professor, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA - CSIC)
Carmen Íñiguez, Profesora en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universitat de València
Coral Salvador, Senior Research Assistant, University of Bern
De nouveaux travaux portant sur l’analyse des données de naissance de 250 villes situées dans 13 pays permet de mieux cerner les effets des chaleurs extrêmes sur le risque d’accouchement prématuré.
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- jeudi 28 mai 2026