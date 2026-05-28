Découverte de centaines de monuments funéraires dans l’est du Sahara
par Julien Cooper, Lecturer, Department of History and Archaeology, Macquarie University
Maël Crépy, Chercheur en géographie et histoire ancienne, Université Lumière Lyon 2 ; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Marie Bourgeois, PhD Candidate, Ancient History, Université Lumière Lyon 2
Une équipe d’archéologues a mis au jour, dans l’est du Soudan, des sépultures collectives veilles de cinq à six mille ans, dont l’étude permet d’élaborer certaines hypothèses sur l’organisation des sociétés nomades qui vivaient là.
Nous menons depuis plusieurs années une campagne de télédétection par satellite des vastes paysages désertiques de l’est du Soudan. Ce travail a consisté en la recherche systématique et minutieuse, sur des images satellitaires, de vestiges archéologiques dans le désert de l’Atbai, dans l’est du Soudan, qui correspond à la partie la plus…
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- jeudi 28 mai 2026