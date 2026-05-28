Ebola en RDC : l’OMS réclame un cessez-le-feu immédiat pour freiner l’épidémie

La République démocratique du Congo (RDC) fait face à une « collision catastrophique » entre l’épidémie d’Ebola et le conflit armé dans l’est du pays, a averti mercredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), alors que la propagation du virus progresse plus vite que les efforts pour contenir la flambée.



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