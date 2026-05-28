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Observatoire des droits humains

Les débuts prometteurs de la voiture électrique au XIXᵉ siècle

par Gilles Garel, Professeur titulaire de la chaire de gestion de l’innovation, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
On l’oublie parfois, mais l’histoire du véhicule électrique commence au XIXᵉ siècle, époque où il battait des records de vitesse et dominait au sein des flottes de taxis de grandes villes comme New York.La Conversation


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