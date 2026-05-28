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La Fête des mères aux États-Unis et en France : objet de calculs commerciaux et politiques

par Allane Madanamoothoo, Associate Professor of Law, EDC Paris Business School
Retour sur l’histoire de la Fête des mères des deux côtés de l’Atlantique – une célébration largement dévoyée de son sens initial.La Conversation


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