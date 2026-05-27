Le Liban adhère à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une équipe de l’ONG britannique Mines Advisory Group (MAG) menait une opération de déminage sur des terrains agricoles partiellement contaminés dans le sud du Liban, le 10 novembre 2020. © 2020 John Wreford/SOPA Images/Sipa via AP Photo (Beyrouth, 27 mai 2026) – L’adhésion récente du Liban à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, alors même que ce pays traverse une période de conflit armé, met en evidence l’importance vitale de ce traité pour sauver des vies et reconstruire les communautés, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. La décision…



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