Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Liban adhère à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une équipe de l’ONG britannique Mines Advisory Group (MAG) menait une opération de déminage sur des terrains agricoles partiellement contaminés dans le sud du Liban, le 10 novembre 2020. © 2020 John Wreford/SOPA Images/Sipa via AP Photo (Beyrouth, 27 mai 2026) – L’adhésion récente du Liban à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, alors même que ce pays traverse une période de conflit armé, met en evidence l’importance vitale de ce traité pour sauver des vies et reconstruire les communautés, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. La décision…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À Gaza, des enfants troquent les fêtes de l’Aïd contre le travail de survie
~ Le double dilemme de Kevin Warsh : satisfaire Donald Trump (et accroître l’inflation) ou les membres de la Fed (et obtenir un taux de croissance moins élevé)
~ Antony Gormley, l’art de redéfinir la nature et les limites du corps humain
~ Comment nourrir les oiseaux de jardin sans propager les maladies ?
~ Soins de longue durée : qu'est-ce qui influence le choix des enfants pour leurs parents âgés?
~ Et si une caméra couplée à l’IA pouvait aider à diagnostiquer des troubles moteurs chez le nourrisson ? L’exemple de l’amyotrophie spinale
~ Joueuses de tennis : derrière les paillettes de Roland-Garros, la fragilité des carrières sportives
~ Pourquoi le pouvoir du peuple n'est pas illimité dans les démocraties libérales
~ « Magnifica Humanitas » : le manifeste politique de Léon XIV
~ Face aux chocs pétroliers, les biocarburants ne s’improvisent pas
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter