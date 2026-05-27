Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sri Lanka. Les Malaiyaha Tamils employés dans les plantations de thé privées subissent de graves violations des droits du travail – Nouveau rapport

par Amnesty International
Les Malaiyaha Tamils, ou membres de la communauté tamoule Malaiyaha, qui travaillent dans des plantations de thé privées et des petites exploitations au Sri Lanka sont victimes d’atteintes aux droits humains qui répondent à de nombreux critères de l’Organisation internationale du travail (OIT) relatifs au travail forcé, et n’ont pas accès aux protections strictes prévues […] The post Sri Lanka. Les Malaiyaha Tamils employés dans les plantations de thé privées subissent de graves violations des droits du travail – Nouveau rapport appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À Gaza, des enfants troquent les fêtes de l’Aïd contre le travail de survie
~ Le double dilemme de Kevin Warsh : satisfaire Donald Trump (et accroître l’inflation) ou les membres de la Fed (et obtenir un taux de croissance moins élevé)
~ Antony Gormley, l’art de redéfinir la nature et les limites du corps humain
~ Comment nourrir les oiseaux de jardin sans propager les maladies ?
~ Soins de longue durée : qu'est-ce qui influence le choix des enfants pour leurs parents âgés?
~ Et si une caméra couplée à l’IA pouvait aider à diagnostiquer des troubles moteurs chez le nourrisson ? L’exemple de l’amyotrophie spinale
~ Joueuses de tennis : derrière les paillettes de Roland-Garros, la fragilité des carrières sportives
~ Pourquoi le pouvoir du peuple n'est pas illimité dans les démocraties libérales
~ « Magnifica Humanitas » : le manifeste politique de Léon XIV
~ Face aux chocs pétroliers, les biocarburants ne s’improvisent pas
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter