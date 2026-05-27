Au Conseil, Guterres alerte sur une « dangereuse érosion » de l’ordre international

La Charte des Nations Unies traverse « l’une des épreuves les plus graves depuis des décennies », a averti mardi le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, devant le Conseil de sécurité, estimant que les guerres, les divisions géopolitiques, la course aux armements et les crises climatiques exercent une pression croissante sur le système multilatéral créé pour éviter une troisième guerre mondiale.



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