Liban et Gaza : frappes, déplacements et restrictions sur l’aide aggravent la crise humanitaire

Alors que les humanitaires dénoncent la poursuite des restrictions à l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza, l’intensification des frappes aériennes israéliennes au Liban a contraint de nouvelles familles à fuir leur foyer, a indiqué mardi l’ONU.



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