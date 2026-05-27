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Liban et Gaza : frappes, déplacements et restrictions sur l’aide aggravent la crise humanitaire

Alors que les humanitaires dénoncent la poursuite des restrictions à l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza, l’intensification des frappes aériennes israéliennes au Liban a contraint de nouvelles familles à fuir leur foyer, a indiqué mardi l’ONU.


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© Nations Unies -
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